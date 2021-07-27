Томск, 27 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рекомендовал государственным и муниципальным служащим, сотрудникам государственных и муниципальных учреждений сделать прививку от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в областной администрации.

Kremlin.ru Сергей Жвачкин

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По словам Жвачкина, Томская область пока воздерживается от введения обязательной вакцинации, «потому что Томск — умный город, и томичи отлично понимают, как важно сохранить здоровье».

»Я сделал прививку одним из первых. А вот некоторые чиновники не торопятся. Давайте показывать хорошие примеры людям», — отметил губернатор.

Жвачкин также подчеркнул, что проверит, как чиновники выполняют его рекомендацию.

Напомним, по состоянию на 27 июля в Томской области от коронавируса привиты 228 325 человек, в том числе второй компонент вакцины получили 162 558 человек.