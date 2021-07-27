Канберра, 27 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В настоящее время в Австралии усиливаются призывы проводить лотереи, чтобы побудить граждан пройти вакцинацию от COVID-19. Очередное предложение прозвучало от директора программы здравоохранения Института Граттана д-р Стивена Дакетта. Об этом 27 июля сообщил телеканал Nine News.

(сс) jackmac34 Лотерея

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В частности, Дакетт предложил идею разыграть 10 призов в размере 1 миллиона австралийских долларов каждый в качестве стимула пройти вакцинацию. Призовой фонд, таким образом, будет составлять 10 миллионов австралийских долларов ($7,3 млн).

Дакетт предложил провести лотереи в первую неделю ноября, когда все граждане Австралии смогут записаться на получение прививки.

«К октябрю у нас должно быть достаточно запасов, поэтому каждый, кто хочет вакцинироваться, получить такую возможность … Люди должны быть вознаграждены за прохождение вакцинации, и это побудит их ускорить запись на получение прививки», — отметил Даккет в эфире радиостанции 3AW.