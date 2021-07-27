Тункинский район, Бурятия, 27 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. На заброшенной ферме в Тункинском районе Бурятии найдено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следственное управление СКР по Бурятии buryatia.sledcom.ru Орудие преступления

По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний приятель покойной, которые уже признался в содеянном.

По версии следствия, подозреваемый жил на заброшенной ферме на одном из островов реки Иркут. 23 июля к нему в гости из соседнего села пришла подруга, с которой они стали распивать спиртное.

«Позже во время застолья между ними из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил полено и нанес им несколько ударов по голове, туловищу и конечностям женщины. Затем собутыльники помирились и легли спать», — отметили в ведомстве.

На следующий день они продолжили распивать спиртное, однако 26 июля утром женщина не проснулась. Тогда мужчина спрятал окровавленное полено в подполье, после чего позвонил её родственникам. Правоохранители нашли и изъяли орудие преступления.