Екатеринбург, 27 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В нескольких микрорайонах Екатеринбурга пройдут дополнительные гидравлические испытания, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Cap.ru Состояние систем водоснабжения

Внеплановые опрессовки состоятся в микрорайонах Заречный и Пионерский, а также в центральной части города с 23:00 27 июля по 06:00 28 июля (время местное).

В компании обещают, что испытания не затребуют отключения горячей воды. Если её всё-таки отключили, то жильцам следуют жаловаться в организации ЖКХ по месту проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Екатеринбурге стали практиковать проведение опрессовок без отключения горячей воды.