Тбилиси, , 10:45 — REGNUM Тему «Северного потока 2» продолжила телекомпания «Имеди», которая посвятила сюжет и публикацию следующему заявлению бывшего президента США Дональда Трампа: «Германия может уже поднять белый флаг, так как 60−70% энергоносителей будет получать из России». Реакция пользователей соцсетей на эту публикацию оказалась во многом неожиданной для прозападной и антироссийски настроенной части грузинского общества.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

«Греция получает российский газ, и там очень довольны. В Грузии же зимой зажжешь газ, и половина — воздух», — написала в комментариях к посту об этом сюжете на странице телекомпании «Имеди» в соцсети Facebook пользователь И.И.

«Потому что здешний, азербайджанский, хуже качеством», — поделился с ней своими знаниями Д.Ц.

«Главное, что Азербайджан — стратегический партнер», — съязвил в ответ пользователь И.Т.

«Нет, главное, что мы не боимся искусственных отключений и не остаемся зимой в надежде на дубленки», — возразил предыдущим собеседникам пользователь Р.М.

«Да, конечно, это главное. А Давид Гареджи — на что он нам вообще», — язвительно ответил ему пользователь И.Т.

«С Азербайджаном диалог возможен, соглашение возможно по каким-то вопросам (чего мы не делаем). А с Россией, хочешь …(нецензурное слово), она всегда использует шанс, чтобы ударить тебе пенал (видимо, пенальти), если появится такой момент», — пояснил все тот же Р.М.

«Хорошо, Россию (еще одно нецензурное слово), такая она, и мы уже давно это знаем. А с Азербайджаном уладим все путем диалога? Напиши, просвети. С 96-го года идет этот диалог, и ситуация с каждым годом ухудшается», — продолжил дискуссию И.Т.

«И что мы должны сделать сейчас? Вернуть газ азерам (азербайджанцам) и вернуть Газпром?! Или «ой, оба врага, а газ вообще не хотим?!» Лишь бы независимость была?» — ответил ему Р.М.

«Что сделать? Да все назвать своими именами и подумать дальше. Если за одни и те же действия одного называешь оккупантом (и он является таковым), а второго стратегическим партнером, другом и обнимаешься с ним, это неправильно и в этом наша беда», — пояснил И.Т.

«Вся Европа и Америка лоббирует Россию, а нам завязывают глаза», — вмешалась в беседу Г.Г.

У позиции Трампа оказались и сторонники.

«Лучше будет, если Америка вернет этого человека (Трампа), пока еще есть время», — написала К.Д.

«Северный поток 2 дошел до Европы, и можете попрощаться с НАТО, Грузия, и Украина», — заключил пользователь И.К.

А пользователь Т.К. иронично предложил «наказать Россию и топить дома дровами и углем», а патриотам предложил «переселяться в пещеры», куда «точно не доберется российская пропаганда».