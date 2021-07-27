Сидней, Австралия, 27 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Нарушивший локдаун житель Сиднея, который прибыл в Квинсленд, был оштрафован полицией на сумму в 10 000 австралийских долларов ($7 300). Об этом 27 июля сообщил новостной портал News.com.au.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Маска

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Сообщница мужчины была оштрафована на сумму более 4 000 австралийских долларов ($2 900).

По данным полиции, не зная, что он был заражен «Дельта"-вариантом, 26-летний мужчина из Сиднея вылетел в Баллину (север Нового Южного Уэльса), где 35-летняя женщина из Брисбена забрала его на автомобиле и отвезла через границу. Во время своего полета мужчина заразил стюардессу, в результате чего пассажиров и бортэкипаж шести региональных рейсов были отправлены на карантин.

После того, как его задержали полицейские в Квинсленде, мужчина был помещен на карантин в отель, но он не успокоился и систематически оскорблял персонал и открывал дверь в свой комнату без маски. Суммарно за различные правонарушения впоследствии он был оштрафован на столь значительную сумму.