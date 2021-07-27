Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. На фоне почти полного прекращения международного туризма из-за пандемии коронавирусной инфекции Санкт-Петербург сумел сохранить и упрочить свою лидирующую позицию в сфере внутреннего туризма в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на заседании городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист на Дворцовой площади

По его словам, география туристских прибытий в Петербург из регионов России значительно расширилась, а город сумел создать комфортные и безопасные условия пребывания гостей в текущей эпидемиологической ситуации.

«В прошлом году, несмотря на уменьшение количества гостей, и зарубежных, и российских в связи с пандемией, у нас увеличилась средняя продолжительность пребывания туристов в Петербурге с 3,5 до семи дней, увеличился средний чек туристов за поездку в Петербург — на 3,6%, с 36,4 тыс. рублей до 37,7 тыс. рублей на одного человека», — сказал Корнеев.

В десятку регионов, из которых в Петербург прибывают российские туристы, входят Москва и Московская область, Новосибирская, Свердловская, Калининградская области, Татария, Краснодарский край, Иркутская область, Башкирия, Приморский край и Республика Крым.