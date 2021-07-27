В Петербурге выросли сроки пребывания российских туристов и траты гостей
Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. На фоне почти полного прекращения международного туризма из-за пандемии коронавирусной инфекции Санкт-Петербург сумел сохранить и упрочить свою лидирующую позицию в сфере внутреннего туризма в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на заседании городского правительства.
По его словам, география туристских прибытий в Петербург из регионов России значительно расширилась, а город сумел создать комфортные и безопасные условия пребывания гостей в текущей эпидемиологической ситуации.
«В прошлом году, несмотря на уменьшение количества гостей, и зарубежных, и российских в связи с пандемией, у нас увеличилась средняя продолжительность пребывания туристов в Петербурге с 3,5 до семи дней, увеличился средний чек туристов за поездку в Петербург — на 3,6%, с 36,4 тыс. рублей до 37,7 тыс. рублей на одного человека», — сказал Корнеев.
В десятку регионов, из которых в Петербург прибывают российские туристы, входят Москва и Московская область, Новосибирская, Свердловская, Калининградская области, Татария, Краснодарский край, Иркутская область, Башкирия, Приморский край и Республика Крым.