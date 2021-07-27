Москва, 27 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ есть все основания ждать роста производства подсолнечного масла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

ru.torange.biz Подсолнечное масло

«Урожай в этом году ожидается рекордный, вероятно, на четверть больше чем в прошлом. Экспорт семян подсолнечника без переработки начал ограничиваться с 2020 года и сейчас находится под запретительными экспортными пошлинами. Поэтому есть все основания ожидать роста производства подсолнечного масла, — сказал Терновский. — Сейчас розничная цена на подсолнечное масло в целом соответствует параметрам соглашения между правительством, производителями и ретейлерами о сдерживании розничных цен. Она примерно на 20% ниже той, которая могла бы быть при отсутствии государственного регулирования. С сентября вводится плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла, призванная создать разрыв между мировыми и внутренними ценами».

Как пояснил Терновский, по своему влиянию на розничные цены эта пошлина эквивалентна действующему соглашению, и поэтому нет причин для роста цен на подсолнечное масло.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России начали снижаться цены на подсолнечное масло.