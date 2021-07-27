Дан прогноз о том, будет ли в РФ дорожать подсолнечное масло
Москва, 27 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ есть все основания ждать роста производства подсолнечного масла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.
«Урожай в этом году ожидается рекордный, вероятно, на четверть больше чем в прошлом. Экспорт семян подсолнечника без переработки начал ограничиваться с 2020 года и сейчас находится под запретительными экспортными пошлинами. Поэтому есть все основания ожидать роста производства подсолнечного масла, — сказал Терновский. — Сейчас розничная цена на подсолнечное масло в целом соответствует параметрам соглашения между правительством, производителями и ретейлерами о сдерживании розничных цен. Она примерно на 20% ниже той, которая могла бы быть при отсутствии государственного регулирования. С сентября вводится плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла, призванная создать разрыв между мировыми и внутренними ценами».
Как пояснил Терновский, по своему влиянию на розничные цены эта пошлина эквивалентна действующему соглашению, и поэтому нет причин для роста цен на подсолнечное масло.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России начали снижаться цены на подсолнечное масло.