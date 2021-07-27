Южно-Сахалинск, 27 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока помогут защитить от паводков 29 инженерных сооружений стоимостью более 20 млрд рублей. Минприроды просит в первую очередь профинансировать хотя бы шесть их них, заявил глава ведомства Александр Козлов 27 июля на совещании по вопросам ликвидации последствий ЧС в Южно-Сахалинске.

Council.gov.ru Александр Козлов

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Выступая на совещании, которое проводит премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Козлов отметил, что на Дальнем Востоке изменился характер ежегодных наводнений. Теперь реки выходят из берегов не из-за таяния снега. Причиной стали «обильные и внезапные осадки».

Ущерб от наводнений исчисляется миллиардами рублей. Для защиты от них шести регионов ДФО министерство составило список необходимых инженерных сооружений.

Всего таких дамб 29, но получить из бюджета на их строительство более 20 млрд рублей нереально. Минприроды выбрало «шесть самых ключевых».

«Мы предлагаем нашим коллегам из Минфина на правкомиссии рассмотреть из 29 ключевые шесть объектов», — сказал Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, к паводку в настоящее время готовятся в столице Бурятии Улан-Удэ. На ряде улиц делают насыпи.

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