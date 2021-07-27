Южно-Сахалинск, 27 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В России количество пожаров и их площадь в 2021 году по сравнению с 2020 годом незначительно, но сократились, заявил 27 июля глава Минприроды России Александр Козлов.

Лесной пожар

«По сравнению с прошлым годом число пожаров и их площадь хоть и незначительно, но сократились. На 4% — число пожаров и на 17% — их площадь», — сказал Козлов на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании премьер-министра Михаила Мишустина по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке заявил, что оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций необходимо создать в каждом регионе России.

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