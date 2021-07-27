Котлас, Архангельская область, 27 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Сдача жилья в аренду обернулась для пенсионера из Котласа уголовным делом — в квартире 74-летнего мужчины от отравления угарным газом скончались квартиросъемщики.

Yarnews.net Газ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР, тела 19-летнего юноши и его 17-летней спутницы были обнаружены в квартире 7 января.

«Обвиняемый заключил устный договор посуточного найма указанной квартиры с молодым человеком, которого не уведомил о правилах пользования оборудованием. Потерпевшие неправильно эксплуатировали его, не обеспечили постоянный приток воздуха, поэтому образовавшийся в результате сгорания газа угарный газ, не уходил в вентиляционный канал, и через некоторое время его концентрация повлекла острое отравление и гибель молодых людей», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В ходе допроса обвиняемый свою вину в части причинения смерти потерпевшим по неосторожности признал полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года от отравления угарным газом в подмосковном Щелково погибла целая семья — мать, отец и пятилетний ребенок.