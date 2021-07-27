Магадан, 27 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту ДТП на трассе «Колыма» в Магаданской области, в результате которого погибли двое взрослых, возбудили следователи. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным, днем 26 июля на 1950-го км автодороги «Якутск — Магадан» произошло столкновение двигавшегося в направлении поселка Палатка легкового автомобиля «Ниссан Тиана» с другой легковушкой — «Хонда Фит», которая двигалась в противоположную сторону.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 37-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит» и 68-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Тиана», — также уточняется в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что в результате ДТП находившийся в автомобиле «Ниссан Тиана» семилетний ребёнок был доставлен в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника и ему в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб, а его пассажир получил травмы.