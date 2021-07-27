Уфа, 27 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Лучшие призывники Башкирии будут проходить службу на подводной лодке «Уфа», которую намерены спустить на воду в ноябре текущего года в России. Об этом 27 июля сообщил мэр города Уфы Сергей Греков на оперативном совещании в городской администрации.

Navylive.dodlive.mil Подводная лодка

Он сообщил, что на прошлой неделе в полномочном представительстве Башкирии в Москве было подписано соглашение с руководством дизельной подводной лодки, строительство которой было начато в ноябре 2019 года. Спустить подводную лодку на воду планируется в ноябре 2021 года.

«Названа она в честь столицы нашего региона — «Уфа». Особенно приятно, что на этой субмарине будут проходить службу наши земляки. Подлодку спустят на воду в ноябре 2021 года», — сообщил Греков.