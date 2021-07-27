Кувандык, Оренбургская область, 27 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В пригороде Кувандыка Оренбургской области горит нелегальная свалка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, активного горения нет, угроза населенным пунктам отсутствует.

(сс) Michelle Arseneault Свалка

Напомним, по данным администрации муниципалитета, ночью 27 июля совершен поджог свалки мусора, которая является несанкционированной.

Согласно оперативной информации, направление ветра способствует тому, чтобы поселок Орский не был сильно задымлен.

Принято решение о введении режима ЧС. Для проведения противопожарных мероприятий используются средства резервного фонда.

Ранее местные власти заявляли об угрозе распространения огня с торону деревни Первомайка.