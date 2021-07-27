Йошкар-Ола, 27 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Марий Эл вынесен приговор в отношении 39-летнего бывшего начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Звениговскому району по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Сотрудники ГИБДД оформляют правонарушение

Установлено, что утром 3 февраля 2020 года, управляя служебным автомобилем на дороге Звенигово — Шелангер — Морки, зная достоверно расположение дорожных знаков и разметку, на тот момент глава районного отделения ГИБДД при обгоне трактора не учел дорожные и метеоусловия, не справился с управлением, превысил разрешенную скорость движения и совершил наезд на рабочего, который расчищал снег на остановке общественного транспорта. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

По делу были проведены четыре судебно-медицинские и две автотехнические экспертизы, допрошены более 25 свидетелей. В обеспечение гражданского иска на автомобиль обвиняемого был наложен арест.

Приговором суда бывшему сотруднику правоохранительных органов назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, cотрудник ГИБДД из Санкт-Петербурга во время отдыха в Краснодарском крае в июне 2021 года сбил подростка и скрылся с места ДТП. Наезд на 12-летнего пешехода был совершен на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в городскую больницу №9 Сочи, а водитель с места происшествия скрылся.

Читайте также: Сотрудник ГИБДД из Петербурга сбил ребенка в Сочи и скрылся с места ДТП