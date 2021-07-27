Москва, 27 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В России камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц позволяют устанавливать злоумышленников и раскрывать преступления. Всего в стране работает свыше 5 тыс. таких камер. Об этом 27 июля сообщили в пресс-центре МВД РФ.

PhotoMIX Ltd Камеры видеонаблюдения

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«В субъектах РФ установлено более 5 тыс. камер видеонаблюдения, определяющих биометрические параметры лица человека», — уточнил в ответе на запрос ТАСС представитель правоохранительного ведомства.

При этом в МВД не назвали точное количество противоправных действий и административных правонарушений, раскрытых с помощью камер. Как отметил собеседник, ведомство не ведёт статистику их количества.

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Как сообщало ИА REGNUM, только в Москве городская система видеонаблюдения за девять месяцев 2020 года помогла раскрыть 3,8 тыс. преступлений. С начала 2020 года в столице к модулю распознавания лиц было подключено 105 тыс. камер, а всего в городе работает 200 тыс. камер, подключённых к системе.