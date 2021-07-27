Сеул, 27 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель KIA готовит к премьере новый кросс-вэн под индексом KY. Об этом сообщается на сайте Rushlane.com.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна KIA Motors

В качестве базы для новинки была взята платформа семиместного кроссовера Hyundai Alcaza. Для покупателей будут предложены несколько конфигураций салона, а сам кросс-вэн расположится в модельной линейке марки на ступень ниже Carnival.

Автопроизводители укомплектуют модель мультимедийным комплексом с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, климатическим контролем, круиз-контролем, цифровой «приборкой», а также панорамным люком в крыше и беспроводной зарядкой для гаджетов.

В движение кросс-вэн под индексом KY будет приводить двухлитровый бензиновый двигатель производительностью 159 л. с.

Ранее компания KIA представила на рынке Южной Кореи четырёхместный минивэн Carnival HiLimousine. Автомобиль стал гораздо просторнее за счет того, что в его задней части установлены лишь два кресла.

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