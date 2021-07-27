Москва, 27 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В начале дня 27 июля доллар слабо укрепляется по отношению к рублю в пределах текущего технического диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Рубли

«Котировки отыгрывают общий рост американской валюты на мировом рынке как коррекцию вверх после снижения накануне.

Твёрдого направления пока нет, поскольку инвесторы ожидают 28 июля главное событие недели — заседание ФРС США по денежно-кредитной политике. От него может зависеть направленность движений активов на перспективу.

Усиление доллара в мире приводит и к отходу вниз котировок нефти Brent с рубежей около $75 за баррель в диапазон $73−74.

Данные движения локально несколько ослабляют российскую валюту. Однако данное движение невыраженное, техническое, необусловленное значимыми драйверами.

В течение дня не намечены важные события. Игроки могут обратить внимание, пожалуй, лишь на индекс доверия потребителей в США.

В целом день не обещает значимых движений, по вышеуказанным причинам. Наиболее вероятный коридор котировок: 73,50−74,40 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Спрос на рубль снижает завершение налогового периода