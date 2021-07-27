Барнаул, 27 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Алтайском крае необходимо прививать от коронавируса не менее 10 тысяч человек в сутки. Об этом 27 июля в ходе пресс-конференции сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Отметив, что в целом вакцинация доказала свою эффективность в Алтайском крае (из 360 тысяч привитых двумя компонентами вакцины заболело лишь две тысячи человек, причем 90% из них перенесли заболевание в легкой или бессимптомной формах), губернатор подчеркнул, что для достижения коллективного иммунитета от SARS-CoV-2 необходимо, чтобы прививки сделали 1,1 миллиона жителей Алтайского края.

«Пока этого нет, но будем стремиться. Это единственный способ нам как обществу, стране преодолеть пандемию коронавируса», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, по состоянию на 27 июля 2021 года темпы вакцинации от коронавируса практически остановились. За последние двое суток (25−26 июля) прививки сделали всего 1963 пациента. Накануне оперативный штаб, ссылаясь не технические проблемы, не информировал о темпах вакцинации.

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