Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В кризисном 2020 году, когда мировой и российский туризм резко сократился из-за пандемии коронавируса, туристы потратили в Петербурге 109,7 млрд рублей. Это более чем в три раза меньше, чем в допандемийном 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля сообщил глава комитета по развитию туризма в Петербурге Сергей Корнеев на заседании городского правительства.

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По его словам, в 2019 году доходы петербургской туристической отрасли от иностранных туристов составляли 378,6 млрд рублей.

«В первом полугодии 2021 года ситуация у нас в целом лучше, чем в 2020 году, однако на сегодняшний день, к сожалению, сохраняется сложная ситуация на предприятиях туристской индустрии, работающих в отрасли, прежде всего тех, кто был связан с приемом иностранных туристов — туроператоров, гидов-переводчиков, транспортников», — сказал Корнеев.

Он также напомнил, что пассажирский морской порт Санкт-Петербурга уже вторую навигацию не принимает круизных судов с туристами.

«Сегмент международного въездного туризма практически всё это время не загружен. Для нашего города, являющегося самым популярным у иностранных туристов направлением в России, это очень большой вызов», — сказал Корнеев.

По данным комитета, в 2020 году средняя продолжительность пребывания туристов в Петербурге составляла 3−7 дней. Средний чек за поездку — 37,7 тыс. рублей, это на 3,6% больше, чем в 2019 году.