Курган, 27 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Кургане 33-летний гражданин отдан под суд за интимную переписку с девочкой. Об этом сообщает областное управление СКР.

Педофил

По данным следствия, в 2019 году он общался с ней в одной из социальных сетей. В частности, этот гражданин предлагал несовершеннолетней деньги за то, чтобы она вступила с ним в интимную связь. При этом возраст девочки был ему известен.

Родители ребёнка узнали о произошедшем и обратились в правоохранительные органы. Несмотря на то, что гражданин писал с вымышленного аккаунта, его удалось найти и задержать.