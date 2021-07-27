Москва, 27 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. К концу 2023 года соединятся Южная рокада и Московская кольцевая автодорога (МКАД). Об этом сообщил 27 июля вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

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Он рассказал, что Южную рокаду планируется вывести на МКАД по улице Верхние Поля. Эти работы будут проведены к концу 2023 года.

«В настоящее время активно идут работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и самой улицы Верхние Поля», — пояснил заместитель мэра.

При этом работы на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД уже выполнены на четверть, пояснил Бочкарёв.