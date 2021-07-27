Штат Калифорния, США, 27 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. При заходе на посадку в аэропорту Трако-Тахо (штат Калифорния, США) потерпел крушение легкомоторный самолет Challenger 605. Об этом 27 июля сообщает калифорнийский филиал телеканала CBS со ссылкой на пожарных и полицию.

Bob Adams Легкомоторный самолет

По информации местного пожарное управления, легкомоторное воздушное судно упало в лесной массив, после чего произошло его возгорание, которое удалось локализовать. В тоже время, данные о пассажирах и экипаже самолета не приводятся.

При этом уточняется, что в полиции штата сообщили, что в результате этой авиационной аварии не пострадал никто из находившихся на земле. Также указывается, что федеральное управление гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование этого происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вертолёт американских ВВС совершил аварийную посадку на юго-западе Японии.