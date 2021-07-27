Москва, 27 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 26 июля смогла отскочить от утренних минимумов и даже вышла в небольшой плюс по мере возвращения спроса на риск, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

ИА Красная Весна Нефть

«Сегодня, 27 июля, с утра котировки Brent попытались протестировать отметку $74 за баррель впервые с середины июля, но откатилась, вернувшись под двадцатидневную скользящую среднюю.

Восстановление цен, пусть и неровное, продолжается, а на спадах фьючерсы встречают покупателей. Такая тенденция говорит о том, что игроки верят в улучшение показателей мирового спроса несмотря на пандемию.

Впрочем, растущее число заражений штаммом дельта сдерживает энтузиазм покупателей, которые действуют поступательно и осторожно.

Также трейдеры продолжают следить за динамикой отношения к риску. Здесь под давлением остаются площадки Гонконга и Китая, тогда как остальные рынки чувствуют себя неплохо, особенно индексы Уолл-стрит, которые обновляют рекордные максимумы.

Сейчас основная борьба разворачивается за отметку $74, уверенный пробой которой сместит фокус внимания игроков на следующее сопротивление в районе $76,50.

Перспективы дальнейшего роста будут зависеть от отраслевой статистики из Штатов и итогов заседания ФРС», — считает эксперт.

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