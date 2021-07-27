Порт-о-Пренс, 27 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Ведущие расследование обстоятельств убийства президента Гаити Жовенеля Моиза следователи получали угрозы от неизвестных. Об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания CNN.

Pxhere.com Угроза

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Согласно документам министерства юстиции Гаити, с которыми удалось ознакомиться журналистам телекомпании, с момента начала расследования две недели назад некоторым участникам поступали звонки и текстовые сообщения с неизвестных номеров.

Злоумышленники угрожали следователям убийством в связи с проводимыми изысканиями. В частности, они пытались повлиять на ход расследования и требовали изменить показания свидетелей и включить «некоторые имена».

«Угрозы убийством — не единственное, что усложняет работу гаитянских следователей. Многочисленные источники также описали CNN ряд необычных препятствий, возникших у следователей, в том числе трудности с доступом к местам преступлений, свидетелям и доказательствам», — говорится в статье.

Также время, выбранное неизвестными для угроз, позволяет сделать вывод о том, что злоумышленники, вероятнее всего, имеют представление о ходе расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено неизвестными в ночь на 7 июля. Глава государства получил смертельное ранение. Также была ранена его супруга.

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Полиция ликвидировала четырёх наемников, которые были причастны к убийству президента Моиза. Также в рамках этого дела в общей сложности задержаны 26 подозреваемых. По данным полиции, заказчиком убийства президента Гаити является бывший чиновник, работавший в гаитянском минюсте.