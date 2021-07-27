Тбилиси, 27 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 42 235 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3666 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 27 июля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 407 689 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 376 088 победили инфекцию, в том числе 1335 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 5731 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5185 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1763.

Днём ранее в Грузии в ходе 19 375 исследований выявили 1264 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1665 человек.

Стоит отметить, что, согласно данным минздрава Грузии, в стране быстро распространяется «индийский» штамм коронавируса. Предположительно, в последнее время среди выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на этот штамм приходится до 50%.