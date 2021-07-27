Пермь, 27 июля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Пермском крае 27 июля более чем на шесть часов произошла задержка регулярного авиарейса по маршруту Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

Причиной задержки воздушного судна названа неисправность бортового компьютера самолёта. Перевозчик (авиакомпания «Азимут») решила заменить лайнер.

Вовремя улететь из Перми в пункт назначения не смог 71 пассажир, в том числе 13 детей. Оказание услуг пассажирам задержанного рейса контролирует прокуратура.