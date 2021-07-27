Джакарта, 27 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Десятки тысяч иностранных граждан покинули Индонезию с начала июля, сообщает CNBC Indonesia.

(сс) martindotpng Самолет

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По данным миграционной службы, около 16 790 граждан покинули Индонезию.

Япония стала страной с наибольшим количеством граждан, которые покинули Индонезию. Всего из Индонезии выехали 2387 граждан Японии. Далее следуют Китай (2056 человек), Южная Корея (1537), США (1280), Франция (794), Великобритания (664), Россия (644), Германия (563), Нидерланды (475), Саудовская Аравия (455) и Индии (449).

Между тем Индонезию также покинули 353 гражданина Филиппин, 207 граждан Таиланда, 295 граждан Малайзии и 112 граждан Сингапура.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран Юго-Восточной Азии в последние дни бьют рекорды по числу заразившихся коронавирусом и смертей от COVID-19.