Техас, США, 27 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В американском городе Форт-Уэрт (Техас) участники вечеринки кирпичами забили до смерти вооруженного мужчину, открывшего по ним огонь. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

Вечеринка

Отмечается, что на вечеринке завязалась ссора, после мужчина открыл огонь и ранил одного человека, гости начали преследовать его.

Во время погони мужчина начал стрелять по бежавшим за ним людям. В результате один человек скончался.

Преследователи начали кидать в стрелявшего кирпичи, после чего мужчину удалось остановить. Однако ему нанесли несколько ударов кирпичом, в результате полученных травм он скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае около 150 человек, в том числе несовершеннолетние, были задержаны полицией на TikTok-вечеринке в американском штате Калифорния.

Участники вечеринки приехали из разных штатов, несмотря на пандемию COVID-19. Полиция города объявила мероприятие незаконным и предприняла попытки разогнать собравшихся.

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