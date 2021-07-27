Воронеж, 27 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Предварительное судебное заседание по иску прокуратуры о закрытии частного приюта для бездомных людей «Луч» Центральный суд Воронежа рассмотрит 16 августа. Об этом сообщила 26 июля Воронежская благотворительная организация «Рассвет».

Бездомные

Иск в суд ранее направила прокуратура по результатам проверки исполнения требований пожарной безопасности после обнаружения целого ряда нарушений. Позже прокуратура иск отозвала, но затем в ВРБОО «Рассвет» получили от прокуратуры сообщение о внеплановой проверки в отношении организации. 20 июля организаторы приюта «Луч» получили определение о принятии в суд дела о запрете деятельности приюта для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Весь цинизм происходящего заключается в том, что в Воронеже отсутствуют государственные учреждения помощи бездомным людям. Приюты для бездомных православной церкви переполнены и поэтому храмы, учреждения здравоохранения, органы социальной защиты, полиция и просто сердобольные граждане с просьбой помочь бездомному человеку обращаются в нашу организацию, а мы направляем нуждающегося в частный приют, организованный добровольцами», — говорят представители организации «Рассвет».

Как сообщало ИА REGNUM, в числе выявленных в приюте нарушений пожарной безопасности — отсутствие автоматической пожарной сигнализацией и системы оповещения, отсутствие эвакуационных выходов.

Приют «Луч» для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, работает с 2014 года, он существует на пожертвования, работают в нём добровольцы. Приют вмещает в себя 18 человек и сегодня является единственным приютом для бездомных людей в городе Воронеж. Активисты настаивают, что требования прокуратуры не применимы к данному приюту — он существует в жилом доме, арендованном физическим лицом, сам приют юрлица не имеет.