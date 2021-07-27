Москва, 27 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Сразу три автомобиля премиального класса планирует закупить Федеральная служба безопасности России в лице федерального государственного казённого учреждения «Войсковая часть 55 056». Закупка внедорожников Infiniti «для государственных нужд» предполагается через запрос цен, передаёт ИА REGNUM.

Infiniti Infiniti QX80

Ценовую информацию планируется собрать до 30 июля 2021 года, а провести саму закупку 1 августа 2021 года. Приобрести планируется три легковых автомобиля Infiniti QX80 LUXE.

В документации уточняется, что запрос цены предпринят «в целях обоснования начальной (максимальной) цены контракта».

На сайте компании-производителя автомобили этой модели стартуют от 6,39 млн рублей.

В запросе предложений уточняется, что автомобили должны быть чёрного цвета, салон обит чёрной кожей и оформлен ясенем. В комплектации автомобиля обязательны подогрев сидений, климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и cистемой Plasma Cluster (ионизатором и очистителем воздуха), информационно-развлекательный центр с установленными в подголовниках передних сидений дисплеями, проигрывателем CD-дисков, а также многое другое.

Напомним, весной 2021 года тендер на закупку дорогостоящего внедорожника объявила компания из дивизиона госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергопром». Lexus LХ 570 оценили в стартовую цену свыше 9,3 млн рублей.