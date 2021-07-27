Канберра, 27 июля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, Северная территория и Столичная территория Австралии открыли свои границы для жителей Виктории, Южной Австралии и штата Новый Южный Уэльс. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Граница

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Это означает, что граждане, проживающие в трех штатах, могут не выполнять требование по соблюдении двухнедельного карантина в отеле, если они приедут в Северную территорию.

Подобное послабление ковид-ограничений было введено властями Столичной территории.

Отмечается, что решение местных властей двух территорий связано с тем, что локдауны в Виктории и Южной Австралии должны быть отменены вечером 27 июля и в ночь на 28 июля соответственно.