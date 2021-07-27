Мельбурн, Австралия, 27 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В настоящее время более 13 миллионов австралийцев проживают в районах, где власти ввели локдауны из-за распространения коронавируса. В Большом Сиднее, например, жесткий карантин длится уже пятую неделю подряд. В свою очередь старший преподаватель психологии Мельбурнского университета Адам Ост предупреждает, что одним из последствий длительной самоизоляции может стать не только усталость и скука, но и проблемы с памятью. Об этом он написал в своей статье, размещенной на сайте The Conversation.

Манель Кирос Серия «Жизнь в одиночестве»

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«Появляется все больше теоретических и экспериментальных данных, свидетельствующих о том, что и память, и восприятие времени основаны на одном и том же основополагающем принципе: изменении вашего физического и/или психического состояния … Отсюда следует, что, когда изменений в жизни становится меньше, становится труднее определить, сколько времени прошло, или вспомнить, что и когда произошло», — написал Ост.

Ост также отметил, что многие ученые сейчас используют в практике теорию, известную как теория контекстного связывания, которая предполагает, что воспоминания формируются путем «связывания того, что вы переживаете, с контекстом, в котором это произошло». Переживания, которые происходят в ситуациях, выходящих за рамки нормы, например, в отпуске, часто легче вспомнить, потому что сигналы памяти связаны в таких случаях с уникальным контекстом, чего не происходит при нахождении дома на протяжении нескольких недель.