Вашингтон, 27 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. На расположенные на атлантическом побережье США регионы страны снова надвигается дым от природных пожаров, которые бушуют в нескольких штатах на западной окраине страны и в Канаде. Об этом 27 июля сообщает Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов.

Лесной пожар

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«Спутниковые снимки указывают на то, что дым от природных пожаров на западе США и Канады движется вдоль северо-восточной части страны», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице американских метеорологов в соцсети Twitter.

При этом на минувшей неделе дым от лесных пожаров из штатов Орегон, Вашингтон и Калифорния уже приносило в Нью-Йорк, который находится от них на расстоянии более чем трех тыс. км.

Отметим, по информации Национального межведомственного пожарного центра США, в настоящее время в стране лесными пожарами охвачена территория свыше 600 тыс. га.