Барнаул, 27 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 27 июля 2021 года от коронавируса привились всего 461 769 человек (+1963 за последние двое суток 25−26 июля). Накануне оперативный штаб, ссылаясь не технические проблемы не информировал о темпах вакцинации.

Permkrai.ru Вакцинация

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Из общего количества вакцинированных 117 408 жителей региона получили первую прививку (+333 за последние двое суток) и 344 361 человек (+1570 за последние двое суток) полностью привиты.

В настоящее время Алтайский край получил уже 536 801 комплект вакцины (+12 669 за последние двое суток).

Напомним, с 27 июля на Алтае введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

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