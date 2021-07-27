Пролетарский район, Ростовская область, 27 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб, пассажир получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла примерно в 00:05 в Пролетарском сельском районе. На автодороге станица Буденновская — хутор Коврино водитель Lada 211 440, предположительно, превысил скорость, в результате чего контроль над управлением был потерян. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП погиб водитель, травмы получил мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении. Проводится проверка.