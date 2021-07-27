Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Американским авиакомпаниям запрещены полёты над Афганистаном ниже 8-километровой отметки. Об этом объявило 26 июля Федеральное управление гражданской авиации США.

Кабул Oxam

Такое решение, пояснили в ведомстве, связано с изменением в регионе ситуации с безопасностью. Появились угрозы, «вызванные экстремистской или военной деятельностью».

«Полёты на высоте менее 26 тыс. футов (свыше 7 900 м) запрещены в кабульской зоне воздушной ответственности», — предупредили в ведомстве.

В эту зону входит почти вся афганская территория. Исключением являются рейсы в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. На военные операции США ограничение не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала вывода из Афганистана международного военного контингента в стране выросло число жертв среди мирного населения.

Читайте также: Число жертв среди населения Афганистана резко выросло с начала вывода войск

А также: Войну в Афганистане считают ошибкой 47% жителей США