Канберра, 27 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В настоящее время в Австралии проходят судебные слушания по делу военнослужащего Бена Робертса-Смита, обвиняемого в совершении военных преступлений на территории Афганистана. 27 июля новостной портал News.com.au сообщил, что ключевой свидетель по делу житель афганской деревни Мохаммед Ханиф, утверждающий, что Робертс-Смит намеренно столкнул его дядю со скалы, заявил, что афганцы рассматривают австралийских военных как «неверных», которые «входят в наши дома, чтобы попасть к нашим женщинам».

U.S. Department of Defence В Афганистане

Предыстория заключается в том, что в середине сентября 2012 года Бен Робертс-Смит и его сослуживцы высадились в Дарване в поисках некоего Хекмутуллы, ранее убившего трех австралийских солдат. Во время рейда, как утверждает Ханиф, Робертс-Смит столкнул его дядю со скалы, после чего остальные военные расстреляли мужчину.

В ходе перекрестного допроса с участием адвоката Робертса-Смита Ханиф также признал, что любой афганец, убитый иностранными солдатами, считается «мучеником».

»Вы же ненавидите солдат, потому что они неверные?» — спросил адвокат.

На это Халиф повернулся к переводчику и с улыбкой на лице, как утверждают журналисты, заявил следующее:

«Брат мой, ты пуштун, я пуштун. И если они приходят в наши дома, чтобы попасть к нашим женщинам, конечно, мы их называем неверными».