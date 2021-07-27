Казань, 27 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Татарии в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию девять долгостроев для 2350 дольщиков. По республиканской программе достраивают два дома общей стоимостью 380 млн рублей. Семь самых сложных объектов включены в федеральную программу, на строительство которых выделено 9 млрд рублей, треть суммы из них — из бюджета РТ.

Долгострой

По словам исполнительного директора Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Ивана Новикова, до конца третьего квартала текущего года в Казани планируется сдать шесть домов-долгостроев. При этом три городских объекта попали в «третью волну» обманутых дольщиков.

«Это те объекты, которые начали возводиться в тот период, когда строительная отрасль и институт долевого строительства постепенно переходили на систему эскроу-счетов», — отметил он.

Новыми долгостроями стали дома ЖК «Мелодия», ЖК «Поколение» и ЖК «Жардин». Все три дома строятся одним застройщиком. В отношении руководства возбуждено несколько уголовных дел. По словам Новикова, первые два жилых комплекса уже включены в единый реестр проблемных объектов, ЖК «Жардин» войдет туда в сентябре.

ИА REGNUM напоминает, в Казани на 1 марта 2021 года из 30 проблемных домов достроены были 23 объекта на 4740 квартир.

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