Кувандык, Оренбургская область, 27 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Кувандыкском городском округе Оренбургской области в ночь на 27 июля произошёл крупный пожар на несанкционированной свалке. Власти ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщает администрация города.

Fairchild.af.mil Горящая свалка

По данным мэрии, причиной происшествия стал поджог. Горит свалка в Орском посёлке. Для предотвращения распространения огня ведутся работы по отсыпке свалки. Работают два погрузчика, два бульдозера, шесть единиц техники для перевозки грунта.

Направление ветра в противоположную сторону уменьшает задымление населенного пункта. Сохраняется угроза распространения пожара в сторону деревни Первомайка.