Барнаул, 27 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 27 июля 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3870 человек, причём 23 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 786 (+28 за последние сутки), из них 230 подключены к аппаратам ИВЛ (-1 за последние сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 977 человек, +58 за последние сутки) и ОРВИ (37 714 человек, +196 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3172 детей (+19 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (60 993 человека, +266 за последние сутки) новый вирус победили 48 628 человек (всего +72 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, данные о темпах вакцинации на 26 июля оперативный штаб опубликовать не стал, ссылаясь на технические сложности.

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