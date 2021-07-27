Сидней, Австралия, 27 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки в штате Новый Южный Уэльс, расположенном на юго-востоке Австралии, выявили 172 новых случая заражения SARS-CoV-2, что вызвало опасения, что новая вспышка распространения коронавирусной инфекции в регионе действительно вышла из-под контроля, поскольку это является абсолютным максимумом за долгое время. Об этом 27 июля сообщил новостной портал News.com.au.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в Буджевое, расположенном к северу от Сиднея, образовалось порядка 25 новых эпицентров заражения SARS-CoV-2. Власти штата также обеспокоены тем фактом, что один из заболевших COVID-19 нарушил режим самоизоляции и посетил 25 различных магазинов.

В то же время в департаменте здравоохранения штата Новый Южный Уэльс объявили, что в полдень 28 июля в таких районах, как Ориндж, Блейни и Кабон, будут сняты ограничения, предписывавшие проживающим в них гражданам не выходить из дома без острой необходимости.

В данных районах будут действовать те же ограничения, что и в остальных частях Нового Южного Уэльса.