Киев, 27 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после перенесённой операции на сердце. Об этом заявила пресс-секретарь политика Оксана Сибирцева в комментарии радио «Громадське».

Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

По её словам, операция не улучшила состояние здоровья Кравчука.

«Очень медленная динамика улучшения», — отметила пресс-секретарь.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, якобы Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.