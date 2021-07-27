Тбилиси, 27 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Грузии из-за обильных дождей вышла из берегов река Цхенисцкали, и вода повредила дорожное полотно на трассе Кутаиси — Ласдили, а также мост через реку. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог Грузии.

Gov.ge Регион Рача (Грузия) после наводнения

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

По данным ведомства, это произошло на 98-м километре трассы, возле села Сакдари (Лентехский район, край Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия). Движение транспорта на участке временно приостановлено.

Также, по данным департамента, из-за дождей произошло обрушение горной породы на участке трассы Алпана — Цагери (Цагерский район, край Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия). Там также пока запрещено движение всех видов транспорта.