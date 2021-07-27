Москва, 27 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В настоящее время не приходится ждать резкого роста ставок по ипотечным кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал прогноз бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова о том, что после повышения ключевой ставки ЦБ РФ с дешевой ипотекой можно будет попрощаться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Не могу согласиться с выводом господина Титова. Ипотечные кредиты по объективным причинам являются долгосрочными, поэтому изменение ключевой ставки не является единственным фактором влияния на уровень процентных ставок. Кроме того, существует множество программ, поддерживающих и стимулирующих спрос на ипотечные кредиты: субсидирование ставок; льготные проценты, поэтому ожидать всплеска размера ставок не приходится. Определенная корректировка в сторону повышения возможна, но гораздо меньше, чем изменение ключевой ставки», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что после повышения в РФ ключевой ставки Банка России ипотека подорожает.