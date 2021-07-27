Уфа, 27 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Самозанятые граждане смогут получить государственную поддержку в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Nalog-briz.ru Самозанятый

Сообщается, что на заседании правительства региона были утверждены изменения, вносимые в порядок предоставления субсидий на развитие деятельности гарантийного фонда Башкирии: теперь государственную поддержку смогут получить как субъекты малого и среднего предпринимательства, так и самозанятые граждане.

«В перспективу развития системы гарантийной поддержки в Республике Башкортостан мы ставим задачу довести капитал гарантийный фонд до 700 млн рублей. Это позволит увеличить размер выдаваемого поручительства по одному договору с 25 млн до 50 млн рублей, а максимальный размер льготного финансирования на одного субъекта малого и среднего предпринимательства до 100 млн рублей», — приводит пресс-служба слова председателя государственного комитета Башкирии по предпринимательству Нияза Фазылова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии число плательщиков налога на профессиональный доход с начала текущего года увеличилось на 50%.