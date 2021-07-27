Южно-Сахалинск, 27 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, они обсудили социально-экономическую обстановку в островном регионе.

Никита Третьяков ИА REGNUM Михаил Мишустин и Валерий Лимаренко

Мишустин высоко оценил красоты Сахалина и Курильских островов, обратил внимание на благоустроенность столицы области — Южно-Сахалинска. Он также обратил внимание на то, что правительство уже в 2021 году выделит Сахалинской области более 11 млрд. рублей в рамках пилотного проекта новой программы инфраструктурных облигаций. В целом он высокого оценил результаты работы правительства области по выполнению национальных целей развития.

Лимаренко подробно рассказал главе правительства о текущем состоянии здравоохранения, строительной отрасли и других аспектах жизни Сахалинской области. Особенное внимание он уделил развитию программ газификации и развитию инфраструктуры использования сжиженного природного газа на Курильских островах.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин накануне, 26 июля, прибыл в Сахалинскую область и начал свою рабочую поездку в ДФО с посещения южнокурильского острова Итуруп. Несмотря на то, что на Итурупе премьер-министр России анонсировал новые меры по упрощению экономической и инвестиционной деятельности на Курилах, само его пребывание на острове вызвало резкую негативную оценку официального Токио.