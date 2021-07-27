Сеул, 27 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai представила первые официальные изображения нового минивэна Custo. Изображения модели распространила пресс-служба автопроизводителя.

Hyundai Hyundai Custo

Новинка будет выполнена в духе Tucson нового поколения. Автомобиль получит аналогичные передние фонари и похожую решётку радиатора.

Снимков салона Custo пока нет. Однако, судя по шпионским фотографиям, новый минивэн получит цифровую приборку, руль от Elantra, большой тачскрин мультимедийной системы и кнопки селектора коробки передач вместо рычага.

Габаритные размеры Hyundai Custo составляют 4950×1850×1734 мм, а колёсная база равна 3055 мм. Автомобиль будет выпускаться в шести‑ и в семиместном исполнении.

В движение машину будет приводить турбированный мотор рабочим объёмом 1,5 литров производительностью 170 «лошадей». «Движок» получит в пару роботизированную коробку передач.

Ранее автокомпания Hyundai представила свой первый маршрутный автомобиль RoboShuttle с автопилотом. Авто создано на основе модели Hyundai H350. На маршрут роботакси выйдет в Южной Корее 9 августа нынешнего года.

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