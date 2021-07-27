Москва, 27 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций необходимо создать в каждом регионе России, заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании премьер-министра Михаила Мишустина по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

Лесной пожар

По его словам, всего на территории Дальнего Востока было подтоплено более 2 тыс. домов, 56 социально значимых объектов, транспортная инфраструктура. Также был установлен федеральный уровень реагирования — это позволило усилить группировку МЧС.

«Мы используем для построения моделей разные данные, в том числе зарубежные. Предлагается в каждом регионе создать постоянно действующие оперативные штабы», — сказал Зиничев.

Также министр уточнил, что МЧС сейчас провидит работы по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от ЧС, чтобы ускорить ее получения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зиничев заявил, что в 2021 году площадь лесных пожаров оказалась меньше, чем в 2020 году.

«С начала пожароопасного сезона 21-го года на территории РФ возникло около 11 тыс. очагов лесных пожаров. Хотя должен отметить, что по сравнению с прошлым годом, хоть и незначительное, но всё же сокращение произошло и очагов пожаров, и площадей на 4% и на 17% в целом», — заявил Зиничев.

По его словам, настоящее время в России действует свыше 400 очагов пожаров, из которых 85 локализованы.