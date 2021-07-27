Глава МЧС предложил создать оперштабы по предотвращению ЧС в каждом регионе
Москва, 27 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций необходимо создать в каждом регионе России, заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании премьер-министра Михаила Мишустина по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.
По его словам, всего на территории Дальнего Востока было подтоплено более 2 тыс. домов, 56 социально значимых объектов, транспортная инфраструктура. Также был установлен федеральный уровень реагирования — это позволило усилить группировку МЧС.
Также министр уточнил, что МЧС сейчас провидит работы по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от ЧС, чтобы ускорить ее получения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зиничев заявил, что в 2021 году площадь лесных пожаров оказалась меньше, чем в 2020 году.
По его словам, настоящее время в России действует свыше 400 очагов пожаров, из которых 85 локализованы.