Ижевск, 27 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Удмуртия получит 30,9 млрд рублей на реструктуризацию коммерческих кредитов. Средств поступят в республику до 1 августа текущего года, сообщил вице-премьер республики Анатолий Строков на своей странице в социальной сети.

Деньги

Он уточнил, что только в этом году республика сможет сэкономить на выплате процентов по банковским кредитам более 700 млн рублей, в 2022 году экономия составит 1,4 млрд рублей.

Кроме того, согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, еще 700 млн рублей будет выделено Удмуртии для укрепления финансовой стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2021 года государственный долг Удмуртии составил 63,690 млрд рублей, что на 1,7 млн рублей меньше, чем на начало предыдущего месяца. В течение месяца на указанную сумму снизился объем бюджетных кредитов в структуре госдолга региона. На начало июля сумма средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, составила долю в 42% или 26,690 млрд рублей.

Объем средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, не изменился и составляет 32 млрд рублей или 50% от общего объема долговых обязательств. Сумма обязательств по ценным бумагам также за месяц не изменилась и составляет 5 млрд рублей или 8%-ную долю от суммы госдолга.

На 1 июля расходы на обслуживание долговых обязательств республики составили 1,229 млрд рублей.

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